「この100年で最も恥ずべき契約」決勝で日本に０−４で惨敗したU-23中国代表の主将が衝撃のプレミア移籍→早くも酷評相次ぐ「守備範囲はマスコット以下」「U-21チームにも入れない」
今年の１月にサウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップは、決勝で中国に４−０で大勝したU-23日本代表が連覇を達成した。
大会後、U-23中国代表の主将シュー・ビンがイングランドのウォルバーハンプトンへ移籍し、サッカー界に衝撃を与えた。
だが、プレミアリーグで最下位に沈むウルブスのファンは、早くもこの補強に不満を感じているようだ。
中国のポータルサイト『捜狐』は「わずか３日で懐疑的な見方に汚され、ウルブスのファンはシューを嘲笑し、彼の唯一の目的はユニホームを売ることだと言っている」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ウルヴァーハンプトンはU-23中国代表キャプテンのシュー・ビンをフリー移籍で獲得し、14億人の中国のサッカーファンに熱狂を巻き起こした。しかし、この栄光はわずか３日で終わり、イングランドファンの懐疑的な視線に完全に飲み込まれてしまった。シュー・ビンのプレミアリーグ進出はまだ始まったばかりなのに、彼はすでに『ウォルバーハンプトンにとって100年で最も恥ずべき契約』とレッテルを貼られたのだ。世界的に注目を集めたこの移籍の裏には、スポーツと商業論理の間に根深い矛盾があり、中国選手の海外進出における構造的なジレンマを浮き彫りにしている」
同メディアは「ウルブスファンの怒りは、切実に降格を避けたい一心で高まっている。プレミアリーグで最下位に沈むウルブスにとって、冬の補強が即効性をもたらすことを期待していた。しかし、中国スーパーリーグ９位のチームでプレーしてきたシュー・ビンのキャリアは、『低レベルのリーグにおける無駄な浪費』と見なされている。プレミアリーグの１試合平均スプリント回数は中国スーパーリーグの2.3倍、フィジカルコンタクトの強度は47パーセントも高いため、シュー・ブンのU-23アジアカップでの１試合平均の走行距離12.5キロという記録は説得力に欠ける」と指摘。こう続けている。
「ファンはシュー・ビンの試合のハイライトを掘り起こし、『ターンが遅い』『フィジカルコンタクトを恐れる弱いMF』といった技術的な欠点を厳しく指摘し、守備範囲を『チームのマスコット以下』と揶揄する者もいる。アジアユース選手権での82.4パーセントのパス成功率と９回の重要なインターセプトでさえ、プレミアリーグのファンからは『練習試合でも十分ではない』空虚な統計としか見なされていない」
記事は「ウルブスのオーナーが中国人であることを考えると、今回の移籍は典型的な商業操作と言える」とし、こう綴った。
「あるファンフォーラムに『我々は中国市場向けのプロモーションツールではない』という投稿があり、数万件もの反響が寄せられた。資本市場への迎合のために試合での成績を犠牲にしているクラブを痛烈に批判したのだ」
「ファンは『見慣れないユニホームの販売のために降格圏からの脱出を犠牲にする』とクラブの近視眼的な行動に憤慨し、シュー・ビンのパフォーマンスに疑問を呈し、『ウォルバーハンプトンのU-21チームにも入れない』と述べている」
そして、「降格の危機に瀕するファンは、21歳のシュー・ビンにはチームを救う責任を担う能力がないと考えている」とし、こう締め括っている。
「ヨーロッパのトップリーグでアジア人選手が直面する生存の難しさは明らかだ。ウルブスのファンは、シュー・ビンを『まさに次の犠牲者』と率直に言い、ローン先で低迷し、労働許可ポイントを積み上げることができず、コーチ陣に好印象を与えることもできず、最終的には放出されるか、下位リーグで長期間プレーすることになるだろうと予測している。この悲観的な予測の背後には、中国人選手の技術的特性がヨーロッパリーグに適性があるかどうかという深い疑念が潜んでいる」
ただ、挑戦は始まったばかり。中国の逸材は懐疑的な見方を払拭する結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
ただ、挑戦は始まったばかり。中国の逸材は懐疑的な見方を払拭する結果を残せるか。
