「てか一生かわい！」ほしのあき、シミ取りレーザー受ける「ダウンタイムもないし、痛くない」明かす
タレントのほしのあきさんは2月16日、自身のInstagramを更新。レーザー治療を受けたことを報告しました。
【写真】ほしのあき、レーザー治療を報告
2本目は施術中のモノクロ動画で、顔に光を当てている様子が収められています。「わたしの薄いシミ、早く無くなりますように」とのことです。
ファンからは、「ステキです」「かわいい」「アップのあきちゃんかわい！ てか一生かわい！」「めちゃめちゃ可愛い過ぎる」「フォーエバーヤング」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】ほしのあき、レーザー治療を報告
「めちゃめちゃ可愛い過ぎる」ほしのさんは「BBLレーザーを施術してきたよ」とつづり、2本の動画を投稿。「ダウンタイムもないし、痛くないので気合い入れずに受けれました」と気軽に施術を受けたことを報告し、1本目の動画では施術後と思われる鏡越しの自撮りショットを披露しています。すっぴんと思われるナチュラルでかわいい顔をスマホ越しにチラっとのぞかせており、透明感あふれる美肌が印象的です。
ファンからは、「ステキです」「かわいい」「アップのあきちゃんかわい！ てか一生かわい！」「めちゃめちゃ可愛い過ぎる」「フォーエバーヤング」などの声が寄せられました。
「唇ケアをしてきた」4日には「韓国の最新技術のララピンクで唇ケアをしてきたよ」と、施術中の動画を公開していたほしのさん。ファンからは、「すごいですね」「プルプル」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)