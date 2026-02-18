ハンドクリームの誤った塗り方
せっかくのハンドクリームも、ただ塗ればよいものではありません。
誤った方法では効き目が十分に現れなかったり、刺激となってしまうこともあります。
NG1 ゴシゴシ擦り込む
しっかり塗ろうとするあまり、ゴシゴシ擦り込んでしまっていませんか？
皮膚には凸凹があるので、さっと塗っただけでは塗りモレができてしまうこともあります。
しかし、強い力で擦り込むのも肌への刺激となりよくありません。優しく丁寧に塗り伸ばしましょう！
NG2 少量を塗り伸ばす
ハンドクリームの誤解が多いのが“適量”！
パッケージの表示を確認すると、意外に多めなことに気づきます。
チューブタイプならば“1Finger Tip Unit”といって、絞り出したときに人差し指の指先から第1関節までの分が目安です◎
手荒れがひどいときは、2関節分(2 Finger Tip Unit)です。
少量では肌を擦ってしまう原因にも。。
NG3 手が冷たい状態で塗る
適量を塗るとベタベタするという人は、ハンドクリームが肌になじんでいないのかもしれません！
塗る前に手を温めておくとなじみやすくなります◎
ハンドクリームも手に乗せて、少し温めるとよいです。時間があるときなら、マッサージ感覚で手になじませながら塗ると、血行もよくなって効果が上がります
NG4 肌に合わないハンドクリーム
効果が高いハンドクリームが、自分の手に合っているとは限りません！
例えば、尿素系のハンドクリームは乾燥でゴワついてきている肌には効果的ですが、あかぎれや傷があると刺激となることも(>_<)ひび、あかぎれがある場合は、ビタミン系のハンドクリームがおすすめです(^^)乾燥が強いのに軽めのローションタイプでは、思っているほど保湿効果が得られないことも。。パッケージの表示をきちんと確認して、自分の手の状態にあったものを選びましょう
[文：meilong スタッフ]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
