ハンドクリームの誤った塗り方

せっかくのハンドクリームも、ただ塗ればよいものではありません。

誤った方法では効き目が十分に現れなかったり、刺激となってしまうこともあります。

NG1 ゴシゴシ擦り込む

しっかり塗ろうとするあまり、ゴシゴシ擦り込んでしまっていませんか？

皮膚には凸凹があるので、さっと塗っただけでは塗りモレができてしまうこともあります。

しかし、強い力で擦り込むのも肌への刺激となりよくありません。優しく丁寧に塗り伸ばしましょう！

NG2 少量を塗り伸ばす

ハンドクリームの誤解が多いのが“適量”！

パッケージの表示を確認すると、意外に多めなことに気づきます。

チューブタイプならば“1Finger Tip Unit”といって、絞り出したときに人差し指の指先から第1関節までの分が目安です◎

手荒れがひどいときは、2関節分(2 Finger Tip Unit)です。

少量では肌を擦ってしまう原因にも。。