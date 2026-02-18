読むのが難しいと思う「北海道の駅」ランキング！ 2位「留辺蘂」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の観光がピークを迎える今、現地の駅名に刻まれた独自の文化を紐解いてみるのも一興です。文字面からは想像もつかないような読み方を持つ駅がいくつも存在し、まるでクイズに挑戦しているかのような知的な楽しさを与えてくれます。
All About ニュース編集部は2月3〜5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「北海道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「見たことの無い漢字が含まれていて全く分かりませんでした」（40代女性／東京都）、「まずどう読むのかさっぱりわからないし、一度知っても覚えられないくらい難解な読みだから」（20代女性／大阪府）、「最後の漢字はるべしべ以外で使うことがない漢字だと思うから。字の響きを想像することも難しいと思う」（20代女性／福島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「北海道在住ですが生まれも育ちも札幌なので有名な難読地名しか読めないので」（20代女性／北海道）、「どう読むのか見当もつかない。『郛』の漢字のそもそもの読みが分からない」（40代女性／神奈川県）、「漢字自体を知らないので読みようがないから」（50代男性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：留辺蘂／88票2位は「留辺蘂（るべしべ）」でした。北見市に位置し、かつては林業や鉱山で栄えた歴史を持っています。アイヌ語由来の地名が多い北海道の中でも、比較的漢字の画数が多く、日常生活では見慣れない表記である点が特徴です。
1位：熱郛／90票1位は「熱郛（ねっぷ）」でした。後志地方にあり、周囲にはのどかな田園風景が広がり、北海道らしい雄大な景色を楽しめる場所です。アイヌ語の「クンネ・ネッ・ペッ（黒い漂木のある川）」に由来した名前ですが、短縮されているためさらに難しいかもしれませんね。
