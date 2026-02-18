ファンケルは、3月末から「ピュアスムース泡洗顔料」（容量：150mL）を全国のツルハグループとウエルシアグループ（一部店舗を除く）で発売する。また、3月から順次、＠cosme STORE・ECモール（一部店舗を除く）で先行発売する。

同製品は、デリケートな肌のことを考えた洗顔料「ピュアモイスト泡洗顔料」の肌へのいたわり設計に加え、独自の「角栓クラッシュテクノロジー」による角栓ケア技術を採用し、毛穴ケアも叶える泡洗顔料。クッション泡で肌に負担なく、頑固な角栓まですっきり洗浄し、うるおいを守りながら健やかですべすべの肌へ導く。

製品特長は、「ピュアモイスト泡洗顔料」と同様に肌へのいたわり設計を採用した。アミノ酸系洗浄成分配合でうるおいをきちんと守りながら、キメ細かく長持ちするつぶれにくい泡で、肌をこすらず優しく洗い上げる。角栓研究で開発した独自技術「角栓クラッシュテクノロジー」で頑固な角栓を崩し、洗浄成分で包み込んできれいに洗い流す。保湿力の高いフコイダンを含むガゴメ昆布エキス（保湿成分）のほか、CICA（保湿成分）、ビタミンE（エモリエント成分）、ビタミンC誘導体（製品の抗酸化）を配合した。

近年は、毛穴や角栓の悩みが多様化し、「負担をかけずに、しっかり毛穴ケアをしたい」というニーズが顕在化している。中でも毛穴悩みの要因の一つに、頑固な角栓が残り、黒ずみやざらつきになっていることが挙げられる。反面、毛穴ケアができるアイテムは、比較的肌に負担をかけるものもあることから、肌に優しい毛穴ケアのアイテムへのニーズも高まり、洗顔料の中では、肌に負担のかけないしっかりとした泡が簡単にできて洗える泡状タイプの洗顔料が市場で伸長している。

そこで、同社でも肌をいたわる設計で優しく洗顔ができる「ピュアモイスト泡洗顔料」に、独自の技術でしっかりと角栓除去ができる機能を搭載し、毛穴ケアを叶える洗顔料「ピュアスムース泡洗顔料」を開発した。

［小売価格］1397円（税込）

［発売日］3月末から

ファンケル＝https://www.fancl.jp