人気タレント“身長158cm 体重42kg になりたかった”吐露。「でも可愛い顔と日本人に希少なものをお持ちじゃん」
タレントの麻倉瑞季さんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。VOCALOID・初音ミクのコスプレ姿を公開しました。
【写真】麻倉瑞季のコスプレ姿
ファンからは「めちゃかわです」「今のままがいいです」「背が低いほうが好きなので今の身長最高です」「尊い」「今の麻倉さんが大好きです〜」「マジで好きです」「内股かわいい」「でも可愛い顔と日本人に希少なものをお持ちじゃん。断然勝ってる」と絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「今の麻倉さんが大好きです〜」麻倉さんは「身長158cm 体重42kg になりたかったです」とつづり、鏡越しの自撮りショットを公開。エナメル調の光沢ある衣装を身にまとったコスプレショットで、内股の立ち姿がかわいらしいです。ポストのツリーにつづけて「初音ミクがこれなので、あの、これになりたかったというあの、ね。小6の時に150cmで止まりました…」と初音ミクの体形に憧れていることを明かしました。
「泉こなた！」たびたび完成度の高いコスプレショットを披露している麻倉さん。9日には「泉こなた！」とつづり、1枚の写真を公開しました。人気アニメ『らき☆すた』（TOKYO MXほか）の泉こなたのコスプレ姿で、ピースサインをしています。ウィッグが丁寧にセットされていて、細部までこだわりが感じられるクオリティーです。今後の投稿も楽しみですね。
