人気タレント“身長158cm 体重42kg になりたかった”吐露。「でも可愛い顔と日本人に希少なものをお持ちじゃん」

人気タレント“身長158cm 体重42kg になりたかった”吐露。「でも可愛い顔と日本人に希少なものをお持ちじゃん」