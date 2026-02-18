讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまるは、2月17日から、全国（一部店舗除く）のはなまるうどんにおいて、「生姜鶏ねぎ塩うどん」「（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん」「（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん」を期間限定で発売する。

立春を過ぎてもまだ寒さが残るこの季節に、はなまるうどんから身体の芯から温まる「鶏塩うどん」を届ける。今回は、定番の「生姜鶏ねぎ塩うどん」に加え、磯の香り高い「焼きバラ海苔」と「食べるラー油」をトッピングした個性あふれるうどんも用意した。その日の気分に合わせて選べる3つの味わいとなっている。寒さを吹き飛ばす一杯を提供する。

味の決め手となるのは、厳選した「いりこ」と昆布をベースに、各素材の持ち味を最大限に抽出した風味の強い「一番だし」に数種類の特選醤油や塩などをブレンドした「かえし」をあわせたはなまるオリジナルの「かけだし」に鶏油（チーユ）を加えた特製だし。鶏のコクと魚介の旨味がぎゅっと詰まっており、生姜が「ふわっ」と香り立つ。トッピングには、鶏油で香ばしく炒めた「焼ねぎ」と「鶏肉」をたっぷりと使用した。焼ねぎの甘味がだしに溶け出し、一口ごとに深まる旨味を楽しめる。表面はソフトで中心部は弾力が強い、コシがあり、もっちりふわっとした讃岐うどんとの相性も抜群となっている。



「生姜鶏ねぎ塩うどん」

「生姜鶏ねぎ塩うどん」は、鶏と魚介の旨味が詰まっただしに、鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉を盛り付けた。生姜の風味がアクセントとなり、素材の旨味をシンプルかつダイレクトに味わえる一杯となっている。まずはこの味から試してみてほしいとのこと。



「（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん」

「（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん」は、有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピングした。熱々のだしに海苔が溶け出すことで、豊かな磯の香りが広がる。鶏塩だしのコクと海苔の風味が織りなす、奥深い味わいを堪能してほしいという。



「（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん」

「（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん」は、「食べるラー油」を大胆にトッピングした。ザクザクとした心地よい食感と、ピリッとした辛味が食欲を刺激する。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチの効いた一杯に仕上がった。

［小売価格］

生姜鶏ねぎ塩うどん（温）

（小）：690円

（中）：880円

（大）：1100円

（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん（温）

（小）：740円

（中）：930円

（大）：1150円

（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん（温）

（小）：740円

（中）：930円

（大）：1150円

（すべて税込）

※店内飲食・テイクアウト同一価格

※テイクアウトはうどん1杯につき容器代50円が必要

※一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる

［発売日］2月17日（火）

はなまる＝https://www.hanamaruudon.com