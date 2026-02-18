三菱食品は、発売から9年目を迎える健康ブランド「からだシフト」から、「糖質コントロール」シリーズ（常温）の「ふりかけ」2品を、スーパーマーケット、ドラッグストアをはじめとした全国の店舗で発売する。

＜かつおふりかけ＞は、かつお節の旨みとしょうゆの風味が特徴。＜のりたまごふりかけ＞は、海苔とたまごの風味が特徴になっている。「糖質オフごはん大麦入り」と一緒に試してみてｈｐしい考え。

からだシフト「糖質コントロール」シリーズを購入している消費者にインタビュー形式で調査（三菱食品調べ）を行い、糖質オフ商品を購入する消費者は、カレーやどんぶりの素のような「ごはんのお供」にも糖質オフを求めるニーズがあることが分かった。今回、同シリーズでは初となる「ふりかけ」2SKUを発売する。

配合や製造設備設定を調整することでしっかりと食感が残るような糖質オフの顆粒を開発した。

顆粒と海苔、魚の削り節など他の素材を組み合わせて、バランスの良い風味に仕上げており、ごはんだけでなく様々なアレンジレシピでも美味しく食べられる。



「かつおふりかけ」イメージ

「かつおふりかけ」は、「宗田かつお削り節」を使用することで、力強いかつおのコクや旨みを表現した。「かつお風味胡麻」を使用することで、かつおの風味をさらにアップしている。平削り節を使用することで、パリパリ食感を強化している。かつおの旨みとしょうゆのコクが重なり合う味わいになっている。



「のりたまごふりかけ」イメージ

「のりたまごふりかけ」は、「まぐろ削り節」を使用することで、上品なコクや旨みを表現した。青海苔風味の胡麻を使用することで、海苔の風味をさらにアップしている。たまごのほんのり甘い風味と海苔の風味が重なり合う味わいになっている。

［発売日］2月24日（火）

三菱食品＝https://www.mitsubishi-shokuhin.com