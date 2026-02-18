カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、濃厚な味わいとハードな噛みごたえを両立させたグミ「カンロ ザ・ストロンググミ」シリーズから、「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」を2月26日に全国のセブン−イレブン店舗限定で発売する。

昨今硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気が高まる中、カンロでは2020年に「硬さだけでなく美味しさにもこだわったグミ」をコンセプトに、超濃厚ハードグミ「カンロ ザ・ストロング濃厚コーラ味」を発売。濃厚な味わいとストロングな噛みごたえから、小腹が減った時や間食でリフレッシュしたい時に満足感が得られると好評を得てきた。以降、不定期でシリーズ展開を続け、新フレーバーの展開やブラッシュアップを繰り返し、着実にシリーズのファンが増え続けている。

濃厚な味わいの“濃厚やわらか層”で“弾力ハード層”を包み込む「Wストロング製法」によって、他のハードグミとはひと味違う“逆弾力”の「やわカタW食感」を楽しめる「カンロ ザ・ストロング」シリーズ。今回発売する「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」は、センター層の配合を変更し、より強靭なハード食感に仕上げた新シリーズ商品となっている。フレーバーは濃厚な果実の味わいが広がるマスカットソーダ味。後味のキレをよくするため、ドライなテイストを加えた。

グミ粒は、ひと粒でも満足感が得られるよう、ゴツゴツとした力強さを感じる大粒の「岩石型」を採用している。夕方に小腹が空いたときや、リフレッシュしたいときなどに、濃厚かつハードな食感の“神濃ハードグミ”を食べて、気分転換してみては。

［小売価格］237.60円（税込）

［発売日］2月26日（木）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp