「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、唯一無二の存在感を放つファッションブランドUNDERCOVERとのスペシャルコレクションを、2月27日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

同コレクションは「Silent／Noise」をコンセプトに、日常にささやかな違和感（Noise）やサプライズをもたらす、遊びの効いたデザインや自由なスタイリングを提案する。着こなし方次第で世代やジェンダーを問わず楽しめる。

今年春夏のコレクションは、ジーユーが今季提案するプレッピーのムードと、UNDERCOVERらしいダークな一面を掛け合わせたラインアップとなっている。程よい光沢感と落ち感のあるサテン素材を使用し贅沢な刺繍をあしらったリブブルゾンや、特徴的なジップデザインとウォッシュ加工でカジュアルに着用できるデニムセットアップ、ステップヘムで後ろはラウンドテールになっておりワンポイント刺繍がアクセントになったブロードチェックシャツなど、スタイリングのポイントとして取り入れやすく、UNDERCOVERらしいひねりの効いたアイテムを取り揃えた。



商品ラインアップ

PEANUTSとのトリプルコラボレーションが実現したスウェTは、同コレクションらしいグラフィックをセレクトし、作中で使用されているフォントでテーマをプリントした、古着のようなウォッシュド加工にこだわった一着になっている。

高橋氏描きおろしのグラフィックデザインTは、ジーユーでも定評のある吸汗速乾機能付きでハリのあるドライポンチ素材を使用し、NYの街並みや人物のフォトコラージュデザインがクールな印象の2柄を展開する。



商品ラインアップ

また、過去のUNDERCOVERとのコレクションで好評だったアイテムを進化させ、再びラインアップする。セットアップで着用できるテーラードジャケットとテーパードパンツは、昨年春夏シーズンのアイテムをよりカジュアルに着用できるよう素材や加工、細部の仕様をアップデートして登場する。ドライワッフルオーバーサイズTは24年春夏のワッフルTをアップデートし、ステップヘムやフットボールTシャツのデザインを取り入れることで、着用した時のシルエットに変化が生まれる一着になっている。

グッズは二面性を持たせた2型を展開する。フロントのジップパーツを取り外してレースアップデザインでもはけるアイコニックなスニーカーと、無地とシャツと同じチェック柄とのリバーシブルで着用できるバケットハットは、遊びの効いたスタイリングを叶えるアイテムになっている。

［小売価格］1990円〜5990円

［発売日］2月27日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja