

「クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M（スモール）」

資生堂は、グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」から、昨年春に登場し数々のベストコスメを受賞したトリートメントフェイスパウダーのスモールサイズ「プードルトランスパラントn M（スモール）」（全2品とパフ（全1品））を3月21日から全国一斉発売する。

「プードルトランスパラントn M（スモール）」は、外出先での化粧直しにも最適な、コンパクトで持ち運びのしやすい手のひらサイズとのこと。トランスルーセントフィルター処方によって、内側から輝くような透明感の高い仕上がりと、フィット感が高くなめらかなテクスチャーを実現する。メイクアップとスキンケアが融合した独自技術ライトエンパワリングエンハンサーによって、自然に肌悩みをカバーし、光をまとったような輝きのある仕上がりなる。

フェイスパウダーはファンデーションの仕上がりをより美しくするアイテムとして、年々市場を拡大している（インテージ新SLI おしろい市場における平均購入規模（金額）2021〜2025年）。この背景を受けてクレ・ド・ポー ボーテではフェイスパウダーを昨年にリニューアル発売した。透明感、密着感、なめらかな使用性が向上し、繊細なパウダーがしっとりと肌に溶け込むようにフィット。透き通るように輝く上質な肌へ導く仕上がりが高い支持を受け、数々のベストコスメを受賞した。そして、今年、旅行や日常の化粧直しに最適な、コンパクトで持ち運びのしやすいスモールサイズを発売する。

「プードルトランスパラントn M」は、肌のきめや凹凸に合わせてなめらかにフィットし、光を拡散反射して肌のキメを美しく見せるパウダーを採用した。さらに、透明感を演出する、光の反射と透過力をもったパウダーを配合している。これらによって、透明感と補正効果、そして乾燥を感じにくい、心地よい使用感を実現した。ファンデーションで仕上げた肌をより美しく、長時間キープする。

ダイヤモンドの光構造に着想を得て開発された「ライトエンパワリングエンハンサー」は、素肌の輝きを最大化し、美しく輝く仕上がりを叶えるクレ・ド・ポー ボーテ独自の先進光学処方技術。2020年以来、ベースメイクアップの共通技術として搭載してきた。

輝く美しい肌は、ダイヤモンドと同様に、肌表面の光・輝きに加え、肌内部から照らされる光構造が鍵であるという知見から、メイクアップとスキンケアが融合した独自技術を開発した。より多くの輝きを肌内に取り込める環境へ導くのと同時に、肌表面の輝きを操り、自然に輝く仕上がりを実現する。粉末やピグメントで悩みを覆いカバーするのではなく、光の力で肌悩みを目立たなくするという、肌を起点に素肌の美しさを活かすというアプローチになる。

［小売価格］

クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M（スモール）：6930円

クレ・ド・ポー ボーテ パフ（プードルトランスパラントn M） スモール：1100円

（すべて税込）

［発売日］3月21日（土）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp