ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のカーリング女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はイタリアに６―８で惜敗した。４連敗で通算１勝６敗となり、２試合を残して１次リーグ敗退が決定。日本勢の３大会連続のメダル獲得はならなかった。

日本は格下のイタリアにも敗れ、わずかに開いていたメダルへの扉が完全に閉ざされた。７試合で１勝しか挙げられず、出場１０チームで単独の最下位。スキップの吉村紗也香は、地元の勝利に沸く観客席の前を沈痛な面持ちで通り過ぎた。

悪い流れを断ち切ろうと、控えの小林未奈を初めて起用。第４エンドに３失点した直後に３点を取り返すなど、粘りは見せた。だが後半は、有利な後攻で複数点を挙げられない課題が露呈。同点の第１０エンドを先攻で迎えると、相手に２点を取られて力尽きた。セカンドで奮闘した２３歳の小林は、「緊張した。自分のプレーに納得していないので悔しい」と唇をかんだ。

この試合のショット成功率は両チームともに７６％で並ぶが、大事な局面での一投の精度の差が勝敗を分けた。勝負の厳しさを思い知らされている吉村は「結果を受け止めます」と硬い表情で言葉を絞り出し、言い訳をしまい込んだ。

夢だったはずの五輪が、チームを苦しめる大会になってしまっている。それでも「ただ悔しい五輪」で終わらせてはもったいない。残り２試合。この舞台にかけてきた思いをすべてぶつけてほしい。（浜口真実）