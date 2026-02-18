ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）と丸山希（27＝北野建設）が18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて羽田空港に帰国した。高梨は混合団体で銅メダル、丸山は個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した。

高梨は混合団体の試合を終えた10日夜、獲得した銅メダルを首から提げたまま眠りに就いたという。「メダルを獲れた日の夜はずっと首から提げていた。帰ってきたのが夜11時頃で、疲れ果てて寝たから結果的に首に掛けたまま寝ていました」

2022年北京五輪でのスーツ規定違反による失格から4年。苦難を乗り越えて手に入れたメダルは、肌身離さず大事にしていた。しかしその後「このメダルはなかなかセンシティブというか、壊れやすいと聞いていた」と破損報告が相次いでいた騒動を知ったという。「メダルケースに大事にしまって日本まで持って帰りました」。細心の注意を払って帰国の途に就き、この日笑顔で手にしていたメダルは無事だった。

日本に帰ってくると「安どの気持ちでいっぱいになりました」とホッとした様子。今やりたいことを問われると「自分のベッドでアラームを気にせず眠りたいです」と笑った。