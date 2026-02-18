【ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド／ティアーズ オブ ザ キングダム：更新データ】 2月18日 配信開始

任天堂は2月18日、Nintendo Switch用アクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」および「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」において、新たな更新データの配信を開始した。

「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の更新データ「Ver.1.9.0」では、Switch2（多言語対応）における言語設定でタイ語に対応。また、ゲームを快適にプレイできるようにするため、いくつかの問題が修正されている。

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の更新データ「Ver.1.4.3」では、ハイラル城の黒ヒノックスを倒したにも関わらず未討伐扱いとなり「ヒノックス討伐の勲章」を取得できなくなっている場合、勲章を取得できるように修正。そのほかにも、いくつかの問題が修正されている。

「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」更新データ「Ver.1.9.0」の内容

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」更新データ「Ver.1.4.3」の内容

(C) Nintendo

