タティスJr.はドミニカ共和国の一員として出場する

打倒・侍ジャパンへ――。ドミニカ共和国も本気の布陣で臨んでいる。パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が17日（日本時間18日）、「彼らはえげつないけど、俺らは彼らを打ち負かすよ ハハハ」と闘志を燃やした。

アルバート・プホルス監督率いるドミニカ共和国代表は今大会、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フアン・ソト外野手（メッツ）、フリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）など豪華メンバーを揃えている。大会史上初の全勝優勝を達成した2013年大会の王者は、3大会ぶりの頂点を目指す。

タティスJr.の父、フェルナンド・タティスSr.氏はドミニカ共和国の打撃コーチに就任する。「子どもとして（親子での出場は）間違いなく心待ちにしていることだ。いいタイミングだったと思うし、実現してとても嬉しい。素晴らしい経験になるだろう」と心待ちにした。

侍ジャパンとは最速で準々決勝で対戦する可能性がある。地元ラジオ局「97.3 The Fan」が公開した動画では「彼らはえげつないけど、俺らは彼らを打ち負かすよ ハハハ」と笑顔を見せた。「いい試合になるだろう。君が先ほど例にだしてくれた通り、特にチームジャパンとかね。そういう対戦を心待ちにしているし、最終的には制覇したいね」と語った。（Full-Count編集部）