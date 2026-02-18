実際に亡くなった消防士を“死因当てミッション”の題材に…韓国占い師バラエティに遺族が激怒「理解できない」

ディズニープラスのオリジナルバラエティが、放送開始直後から物議を醸している。

実在の殉職消防士を“死因当てミッション”の題材にした構成が、「故人冒涜だ」と批判を浴びているのだ。

【画像】殉職消防士の死因を“占い”で推理？韓国バラエティ炎上

『占い師たちの運命バトル』は、巫俗人（ムーダン）、命理学者、タロット占い師、観相家など49人の“占い師”がミッションに挑むサバイバル形式のバラエティで、2月11日に第1〜4話が公開された。

故キム・チョルホン消防士の親族を名乗るA氏は最近、SNSを通じて「制作陣は尊い犠牲を称える趣旨で番組を制作したと言っているが、正直まったく理解できない」と心境を吐露した。

問題となっているのは、『占い師たちの運命バトル』に49人の占い師が出演し、故人の生年月日（四柱推命）をもとに死亡の背景を推測する、“死因当てミッション”が与えられた点だ。

（画像＝Disney+）『占い師たちの運命バトル』ポスター

その題材として、2001年にソウル西大門（ソデムン）区・弘済洞（ホンジェドン）で発生した「弘済洞放火事件」で殉職した故キム・チョルホン消防士の事例が取り上げられた。

放送後、A氏はコメント欄で「制作陣からは、英雄や烈士を扱うドキュメンタリー的な趣旨だと説明を受けて、同意したと聞いている。姉（故人の実姉）にも確認したが、同意はしたものの、ああいう“巫俗”の内容だとは聞いていなかったそうだ。とても戸惑っていた。あんな内容だと知っていたら同意しなかったはずだ」と主張した。

この発言が波紋を広げると、A氏はコメントを削除したうえで、改めて立場を表明し、「どこをどう見れば公共性のある番組なのかわからない。実際に放送を見ればわかるが、巫俗の人たちが、叔父がどうやって亡くなったのかを当てようとし、スタジオの出演者たちは刺激的な言葉やリアクションをしている。それを見て本当に腹が立った」と不快感をあらわにした。

（画像＝Disney+）『占い師たちの運命バトル』

さらにA氏は「通話内容を聞く限り、番組についての説明はあったものの、詳しくは伝えられていなかった。芸能人たちが笑いながら軽々しく語るのは、到底納得できない」と付け加えた。

A氏だけでなく、実在の殉職消防士の人生と最期を「占いの材料」として消費した構図に、オンライン上で強い拒否感が広がっている。

なお、この件について『占い師たちの運命バトル』側は、現在まで公式なコメントを出していない。