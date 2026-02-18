【「Kith for GUNPLA」抽選販売】 抽選期間：2月18日～2月22日23時59分

アパレルメーカー「Kith（キス）」は、コラボレーション商品「Kith for GUNPLA」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月22日23時59分まで。

本製品は、Kith Japan公式オンラインストアの開設を記念して、初となるGUNPLAとパートナーシップを組み、伝説的な日本のアニメ「機動戦士ガンダム」への敬意を込めたプラモデルキットを、Kith限定のオレンジとブルーの2種類のカラーウェイで展開する。

ラインナップには、「MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」と「MG 1/100 ウイングガンダム」を採用しており、どちらもコレクタブル仕様のKith for GUNPLAボックスに収められているほか、ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、シールドなどのアクセサリーに加え、カスタマイズ用のKith for Tetoronステッカーが付属する。

抽選販売はKith Appより申込が可能で、Kith Appの登録住所が日本国内のユーザーのみを対象としている。

(C) 2026 KITH NYC