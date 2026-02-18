つんく♂、17歳長男の“運転ショット”を披露「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ」「心臓バクバク〜」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ」とつづり、運転席でハンドルを握る長男（17）の近影を披露した。
【写真】「カッイイです」父・つんく♂に見守られながら運転練習をする17歳長男
運転する長男を見守るつんく♂は「心臓バクバク〜」と素直な親心をのぞかせながら、もうすぐ迎える本テストに向け応援している様子だった。
コメント欄には「分かる！めっちゃ隣でドキドキ（笑）」「つんくさんの息子さんだったら一発で合格できます」「カッイイです」「すごい〜もうそんな歳になったんだね 息子くん、本免頑張ってね〜」など、合格へのエールなどさまざまな声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女、11年3月に次女（14）が誕生した。
【写真】「カッイイです」父・つんく♂に見守られながら運転練習をする17歳長男
運転する長男を見守るつんく♂は「心臓バクバク〜」と素直な親心をのぞかせながら、もうすぐ迎える本テストに向け応援している様子だった。
コメント欄には「分かる！めっちゃ隣でドキドキ（笑）」「つんくさんの息子さんだったら一発で合格できます」「カッイイです」「すごい〜もうそんな歳になったんだね 息子くん、本免頑張ってね〜」など、合格へのエールなどさまざまな声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女、11年3月に次女（14）が誕生した。