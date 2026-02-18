昨年8月に第2子出産を報告した元カリスマキャバクラ嬢で、実業家の愛沢えみり（37）が18日までにインスタグラムを更新。豊胸手術を受けたことを明かした。

愛沢は胸元の露出したドレス姿の動画を公開し、「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい...悩んだ末、豊胸をしました」と告白。「同じように悩んでる方の参考になればと思いレポを残します」とし、「2年前に脂肪豊胸→去年モディバ200をいれました。脂肪豊胸だけでも満足感はありましたが、第二子出産後、さらにゲッソリとしてしまったのでシリコン豊胸をする事にしました」と経緯を説明した。

続けて「傷口は胸下にありますがほとんど目立たないです。ダウンタイムや痛みは2日間ぐらい。1ヶ月着圧バンドを着けて過ごす事が大変なぐらいで後は特にストレスもなかったです」と自身の経験を記し、「お洋服を着た時のごつごつ感もだいぶ改善して少しふっくら、丸みがでたらのでやってよかったです」と思いをつづった。

愛沢は23年に第1子の長女を出産。24年6月に「私は未婚でシングルマザーです」と公表した。