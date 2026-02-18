TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が18日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。

公式Xは「間違い探しの絵、2枚が離れた場所に貼ってあったら難易度倍増説」「芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説」の2本を告知した。

「芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説」は第4弾の定番企画。芸人に対し、仕込みの一般人がその芸人の持ちネタを披露し、ちゃんとツッコミを入れられるかを検証する企画。過去にはサンドウィッチマン伊達みきおが鉄板漫才「ピザ屋」のネタを放り込まれても、笑みを浮かべながら的確にツッコミを入れていた。紹介映像によると、同企画には空気階段の水川かたまり、見取り図の盛山晋太郎が出演するとみられる。

この告知ポストに対し「芸人のツッコミ説、絶対面白いやつじゃん！w 自分のネタが現実に起きたら、ツッコむ前にフリーズしそう」「盛山めっちゃ痩せたな」「盛山の痩せ具合から撮影だいぶ前だって分かるの面白い」「2020年の見取り図のネタだ 忠実に再現したとしたら最後に鶴瓶楽屋に殴り込むことになる」「自分のネタと同じ状況が起きたら…これ絶対面白いやつ！芸人さんの瞬発力に期待してます」などと書き込まれていた。

同企画の収録時期は不明だが、盛山は昨年7月に雑誌「an・an」の企画で20キロの大幅減量に成功したことを明かしている。