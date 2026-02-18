高校ラグビーの近畿大会が開幕。２月１４日（土）には１回戦６試合が、翌１５日（日）には２回戦４試合が行われて、ベスト４が決定しました。

伝統の固いディフェンスの「天理」 対 終盤まで落ちない走力が武器の「関西学院」

近畿各府県の代表校が激突した１回戦。前評判の高かった強豪校が順当に勝利を重ねる中で、兵庫県代表の関西学院と奈良の雄・天理の試合は予想どおりの白熱の展開となりました。

伝統の固いディフェンスと今シーズンは大型選手を揃えたＦＷに自信を持つ天理と、終盤まで落ちない走力を武器にディフェンスからの切り返しとＢＫ陣の決定力が自慢の関西学院。試合は、序盤から両チームが持ち味を発揮して一進一退の攻防となります。

先制したのは天理でした。前半１９分、ＦＷで圧力をかけて敵陣深くまで攻め込むと、ラインアウトからのモールを巧みに押し込んでＨＯ・金川大翔選手がトライ。ここ数年のチームの強みとしている形から５点をリードします。

一方の関西学院もすぐさま反撃。直後の２２分、攻め込んでいた天理からボールがこぼれたところを素早い反応でカウンター攻撃につなげると、ＷＴＢ・鴨田直也選手がタッチラインライン際を快走。フォローしたＦＢ・田中智也選手が中央に回り込んでトライ、ゴールも決めて７対５と逆転します。

関学は、さらに前半のロスタイムに突入した３１分、天理ボールのラインアウトからボールを奪って素早く左に展開すると、ＳＨ・大西慶選手からタイミングよくパスを受けたＣＴＢ・鈴木大裕主将が２５ｍ以上を走り切って左隅にトライ。狙いどおりのグラウンドを広くつかった攻撃で１２対５とリードをひろげました。

それでも、ＦＷ戦で優位に立つ天理は慌てません。再びＦＷで圧力をかけて、じわりじわりと関学陣内に攻め込んでいくと、前半ラストの攻撃でＳＯ・工島啓心選手が判断よくスペースをついて右中間にトライ。ＣＴＢ・有働達平選手が見事にゴールを決めて１２対１２。同点に追いついて試合を折り返します。

サイドの変わった後半、再びＦＷで優位に立って攻め込む天理。しかし、関学の粘り強いディフェンスの前に、大事なところでミスが出てなかなか得点につなげることができません。

後半１２分には、中央２２ｍライン付近で関学のペナルティーを誘ってチャンスをつくりますが、風下も考慮してＰＧを狙わずにタッチキックからトライを取りに行く選択が実りません。ここでも、関学のプレッシャーの前に大事なラインアウトが乱れてチャンスを逃してしまいます。

一方、後半はほとんど時間を自陣深くに押し込まれながら、全員が体を張ったディフェンスと抜群の集中力で天理の攻撃をしのいだ関学が、残り時間５分を切ったところでようやく反撃に転じます。関学らしくテンポを上げた攻撃でトライエリアに迫ります。

しかし、ここは天理が踏ん張りました。試合を決めにくる関学に対して、持ち味のしっかりと前に出るディフェンスで得点を許しません。後半は、両チーム無得点のまま、ついにノーサイド。１回戦注目の好カードは１２対１２の引き分け。２回戦への出場権は、抽選にゆだねられることになりました。

そして、抽選の結果、関西学院が２回戦進出。天理は、昨年度の全国高校ラグビーフットボール大会奈良県決勝に続いて、抽選により大会の舞台から姿を消すことになりました。



抽選の結果、２回戦への出場権を獲得した関西学院・安藤昌宏監督が「２本差までなら勝負になると思っていたが、本当に選手達が、最後まで粘り強くよく我慢してくれた」と話すと、鈴木大裕主将は、「接点が強い相手に対して、ずっと声を出し続けてチームを前に出すことを意識していた。途中苦しい場面もあったが、最後までみんながよく頑張ってくれた。選抜大会にいくという目標があるので、次の試合もしっかりと調整して臨みたい」と決意を示しました。

京都工学院・田中主将「練習でやってきたことを、そのまま試合で出すことができた」

翌１５日は、その２回戦。関西学院は、今大会の開催地となった京都１位でシード校として登場した京都工学院と対戦しました。

京都の吉祥院公園球技場で行われた２回戦。序盤から地元の大声援を背に、京都工学院がペースを握ります。試合開始から勢いよく関学陣内に攻め込んでいくと、前半７分、ＳＯ・小西稜晴選手の裏へのキックに素早く反応したＣＴＢ・森田亘瑛選手がトライエリアでボールをおさえてトライ。５点を先制します。

その後も試合は京都工学院のペース。田中琉翔主将が「練習でやってきたことを、そのまま試合で出すことができた」と振り返ったように、コーチ陣が分析した関学対策を選手たちが確実に遂行していきます。ラインアウト、スクラムといったセットプレーで上手くプレッシャーをかけて、関学にチャンスらしいチャンスをつくらせません。関学の粘り強いディフェンスにトライこそ奪えなかったものの、２４分にはＰＧで得点を加えて、８対０とリードを広げて前半を折り返します。



後半に入っても、京都工学院の勢いは止まりません。前日の激戦の疲れもあってか、ディフェンスへの対応が遅れ始めた関学に対して、素早くボールを動かしながらチャンスをつくり出していきます。そして後半の３分、ＣＴＢ・石橋透和選手の突破からＬＯ・服部直生選手がＦＷとは思えない走力をみせてトライに結びつけると、１０分にはＦＷ陣でトライを追加して１８対０と、勝負を決定づけたかと思われました。

しかし、ここから関西学院が執念の粘りを見せます。残り時間が少なくなって行く中でフレッシュな選手を次々と投入して反撃転じると、２０分には、ＦＬ・長谷川遼選手が、この試合初めてのトライ。さらにロスタイムに突入した３１分にも、粘り強くボールをつないで今度は長谷川選手が左中間にトライ、プレッシャーのかかるコンバージョンキックを途中出場の林銀志朗選手が見事に決めて、１８対１２とワンチャンスで逆転可能な６点差まで詰め寄ります。

ラストワンプレー、自陣の深い位置から逆転を狙って攻撃を仕掛けていく関西学院。しかし、落ち着いて規律を守りながらプレッシャーをかけてくる京都工学院の前に、なかなか危険なエリアを脱出することができません。

最後は、トライエリアの中で関学のパスが乱れたところを、京都工学院のＦＬ・田中琉翔主将が素早い反応でボールをおさえてダメ押しのトライ。ゴールも決めて２５対１２とした京都工学院が、粘る関西学院を振り切りベスト４進出を果たしました。

大島淳史監督が「ＢＫ陣に決定力がある関学さんに対してセットプレーでプレッシャーをかけ続けることができたが勝因。今年は、『もう一度、強い赤黒（アカクロ）の時代をつくる』その年だと思っている」と語った京都工学院。京都１位のプライドともに、地元での優勝にむけて、まずは第１関門を突破です。

報徳学園・前里主将「頭から突っ込むぐらいの勢いでいこうと」

そのほかの３試合、光泉カトリック（滋賀）にトライを許さず大差で勝ち切った大阪桐蔭、１回戦の京都成章（京都）に続いて御所実（奈良）に付け入る隙を与えず、強豪校相手にしっかりと結果を残した東海大大阪仰星と、大阪勢が強さを見せる中で、第３試合では、兵庫の報徳学園が大阪の常翔学園相手に、切れ味抜群の攻撃力を発揮しました。

接戦が予想されたこの試合、序盤は常翔学園が持ち味の縦への推進力をみせて押し気味に試合を進めます。ＦＷ周辺で報徳学園を確実に押し込んでいくと、１４分にＳＯ・小田楓選手がトライエリアにけり込んだパントキックを見事にキャッチしたＣＴＢ・井元壮大選手がトライ。ゴールも決めて７点をリードします。

しかし、ここから報徳学園が狙い通りの戦いぶりで反撃します。「まずは、ディフェンスで勝とうと試合前に、（みんなで）決めていた。頭から突っ込むぐらいの勢いでいこうと話をしていた」と前里歩夢主将が振り返ったように、低く鋭いタックルを連発して常翔学園の攻撃を食い止めると、２１分には、ＦＢ・梅津亮介選手が巧みなステップでトライラインに迫った後、最後はＨＯ・難波竜彰選手が右中間にトライ。ゴールも決めて７対７の同点に追いつきます。



さらに、後半開始直後の１分、ＢＫで攻撃を仕掛けてきた常翔学園に対して強烈なタックルでミスを誘うと、ボールを拾い上げたＷＴＢ・林悠椰選手がそのまま２０ｍ以上を走り切ってトライ、１２対７と逆転に成功しました。

このトライで試合の流れを引き寄せた報徳学園は、さらに９分、再び鋭いディフェンスで常翔学園の反則を誘って敵陣深くまで攻め込むと、今度はＦＷ陣が奮起してＰＲ・中村海聖選手がトライ、確実にゴールも決めて１９対７として完全に勢いに乗りました。その後も着実に得点を加えた報徳学園。４０対１４の大差で、難敵・常翔学園を下してベスト４進出です。

１回戦、２回戦の結果はご覧のとおり、ベスト４進出を決めた４チームは選抜大会への出場権を獲得しました。準決勝は２月２１日（土）。第１試合は、注目の大阪対決となりました。



１回戦、２回戦と実力校相手に力強い戦いぶりをみせている東海大大阪仰星の善住竜輝主将は、同じ大阪のライバルとの対決を前に、「今年は、一歩一歩積み重ねるということを意識してやってきている。『想う』というキーワードをもとに、ひとりひとりが責任を持って自分で判断して実行する。次の試合も一つ一つのことをしっかりと意識して戦っていきたい」と語りました。

選抜大会への残り２つの出場権をかけた代表決定戦は、準決勝の後、同じ京都市左京区の宝ヶ池球技場で開催されます。

１回戦と２回戦の試合結果 今後の試合予定

▼１回戦（２月１４日）

光泉カトリック（滋賀） ３１−２５ 同志社（京都）

東海大大阪仰星（大阪） ６４−５ 京都成章（京都）

御所実（奈良） ５５−１２ 近大和歌山（和歌山）

常翔学園 (大阪） １４８−０ 和歌山工（和歌山）

報徳学園（兵庫） １０２−０ 八幡工（滋賀）

関西学院（兵庫） １２−１２ 天理（奈良）

（抽選の結果、関西学院が２回戦進出）

▼２回戦（２月１５日）

大阪桐蔭（大阪） ６４−３ 光泉カトリック（滋賀）

東海大大阪仰星（大阪） ３６−５ 御所実（奈良）

報徳学園（兵庫） ４０−１４ 常翔学園（大阪）

京都工学院（京都） ２５−１２ 関西学院（兵庫）

▼２月２１日（土）宝ヶ池球技場

▽準決勝

大阪桐蔭 対 東海大大阪仰星 午前１０時３０分キックオフ

報徳学園 対 京都工学院 午後０時１０分キックオフ

▽選抜大会代表決定戦

光泉カトリック 対 御所実 午後１時５０分キックオフ

常翔学園 対 関西学院 午後３時３０分キックオフ