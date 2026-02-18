思い思いのポーズと場所で眠る猫たち！ エアコンの室外機や手押し車など、絶妙にフィットする場所で寛ぐ姿に心が和む

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『色んな寝相の猫たち』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

寝相も人それぞれ 寝顔可愛い♪

寝ている猫ちゃんを見つけた投稿者の猫島のじかんさん。

エアコンの室外機の上の猫ちゃんはのぞき込んでも反応なし。ぐっすりと熟睡しています。

猫島のじかんさんはまたも猫ちゃんを発見。

今度は手押し車で寝ています。手押し車は「ネコ」「ネコ車」とも呼ばれるそうで、「ねこにねこ！」のコメントも寄せられるのでした。

人の気配に少し目を開いた猫ちゃんですが、すぐにスヤスヤと眠りの姿勢に戻ります。

手押し車の斜め具合が絶妙にフィットするのでしょうか。気持ち良さそうなポーズと寝顔です。

お次は黒い毛並みに黄色の瞳がよく映える猫ちゃんが登場。

毛づくろいをしたり、こちらを見上げる瞳がぱっちり開いていたりと元気な様子。

ところが黒猫ちゃんは大あくび。

しばしの毛づくろいの後、眠りの体勢に入るのでした。

ベンチでも熟睡中の猫ちゃんを見つけた猫島のじかんさん。猫たちのお昼寝の時間なのでしょうか。

そんな中、起きている猫ちゃんもいます。

と思ったら、目の前で頭をコテンと眠りのポーズ。

しかしすぐに、まだまだ寝ないよ、とばかりに起き上がった猫ちゃん。

この子はもう少し起きていたいようですが、目が細くなったりとどうにも眠そうな表情を見せるのでした。

