三条市で結婚式場や割烹を運営する会社が、破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。負債は約6億円です。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、角屋は1897年創業、1973年7月に法人改組された結婚式場運営業者で、三条市内で結婚式場「ザ・ガーデンテラスおゝ乃」と割烹「餞心亭おゝ乃」を経営し、2001年6月期には年収入高約7億9157万円を計上していました。



しかし、近年は冠婚葬祭の小規模化が進んだことで客単価が下落傾向にあり、法人や各種団体による会合についても低価格化が進み開催件数が減少していたほか、新型コロナの影響も加わり2021年6月期の年収入高は約1億1800万円にまで低下、ゼロゼロ融資の返済も重荷となっていました。



その後も客数の伸び悩みで法人需要が回復せず、スポンサー交渉も不調に終わり2月16日付で営業活動を停止していました。負債は約6億円だということです。