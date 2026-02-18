アディダスがL.A.発「Metalwood」と初コラボ Y2Kスタイルの限定コレクションを発表
アディダス ジャパンは、ロサンゼルスのストリートカルチャーを背景に持つゴルフブランド『Metalwood Studio』とコラボレーションした、初のカプセルコレクション『adidas×Metalwood』を2月20日より数量限定で発売する。
【画像】ヒーロープロダクトのゴルフパンツで、コリン・モリカワがカッコよく決める
本コレクションは、スケートボードやファッションといった多様なカルチャーが交差した2000年代初頭（Y2K）の独創的なスタイルに着想を得ている。アイテム構成は全6型で、ポロシャツ、ウィンドブレーカー、パンツ、ハット、グローブに加え、1970年代のサッカーブーツのデザインを継承した限定ゴルフシューズ『MC70』をラインナップ。
注目の「ヒーロープロダクト」であるゴルフパンツは、脚部にジッパー式のベンチレーションを備え、開閉することで3本線が現れるギミックも。また、ポロシャツには2000年代半ばのアディダス「チームガイスト」へのオマージュが込められるなど、同ブランドのヘリテージとMetalwoodのストリート美学が融合。
販売はアディダス公式オンラインストアや公式アプリのほか、銀座、原宿、大阪の直営店にて。発売に合わせて公開されるブランドフィルムには、アディダス契約アスリートで先日3シーズンぶりに勝利したコリン・モリカワも出演しており、コース上での自由なスタイリングを提案する。
