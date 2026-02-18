岩井明愛が6ランクアップで19位 日本勢最上位の山下美夢有は5位【女子世界ランキング】
16日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】山下美夢有が開幕戦で投入した“真っ赤”な新パター
1位はジーノ・ティティクル（タイ）で変わらず。今季の米女子ツアー開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）も2位をキープし、順位の変動はなかった。前週の欧州女子ツアー「PIFサウジ女子インターナショナル」を制したチャーリー・ハル（イングランド）が2ランクアップし、自己最高の3位につけた。それに伴い、ミンジー・リー（オーストラリア）と山下美夢有はそれぞれ1ランクダウンの4位、5位となり、ここまでがトップ5となった。日本勢は11位に西郷真央、14位に竹田麗央、16位に畑岡奈紗と続く。「PIFサウジ女子インターナショナル」で2位に入った岩井明愛が6ランクアップの19位に浮上。古江彩佳が29位、岩井千怜が30位（1ランクアップ）、勝みなみが37位、佐久間朱莉が44位（2ランクダウン）と、トップ50に日本勢は9人が名を連ねている。今週は「ホンダLPGAタイランド」が開催され、ここからシンガポール、中国を転戦する春のアジアシリーズに入る。日本ツアーは、3月5日開幕の「ダイキンオーキッドレディス」（沖縄・琉球GC）から2026年シーズンが始まる。
