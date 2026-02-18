りくりゅうペアの活躍、9歳息子が母親に“質問” 杉崎美香アナ「まだまだかわいい」
フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。“りくりゅう”ペアが金メダルを獲得したシーンについて、9歳の息子が放った“一言”を紹介した。
【画像】2023年の“りくりゅう”三浦璃来&木原龍一
ストーリーズで「朝からりくりゅうペアの世界一の演技に感動の嵐」と、涙顔と金メダルの絵文字を添えてコメント。続けて「オリンピックを毎日観ている9歳息子が、『りくりゅうペアって結婚してるの？』と聞いてきた」と明かし、「まだまだかわいい」とつづった。
杉崎アナは2001年に信越放送に入社。その後フリーとなり、フジテレビ系『めざましどようび』の総合司会などを務めた。2015年1月に5歳年下の男性ディレクターと結婚。16年5月には第1子男児を出産。25年8月に第2子男児の出産を報告した。
