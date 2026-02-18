【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】米国とイランは核問題を巡ってスイスのジュネーブで１７日に開かれた高官協議で、双方が合意文書の草案を作成して持ち寄ることで一致した。

米政府関係者は本紙の取材に対し、イラン側は双方の立場の溝を埋める「詳細な提案」を２週間以内に示すことを約束したと明らかにした。

バンス米副大統領は１７日のＦＯＸニュースのインタビューで「交渉はいくつかの点でうまくいった」と評価した一方、イランの核兵器保有などが米国にとって「レッドライン（越えてはならない一線）」とした上で、イラン側の取り組みは不十分との認識を示した。米政府関係者は本紙に「議論すべき詳細はまだ多くある」と答えた。

イランのアッバス・アラグチ外相は協議後、国営テレビに「前回よりも真剣な議論が交わされ、建設的な雰囲気だった」と述べた。「作業はより難しくなり、詳細に踏み込んでいく」と説明し、早期の合意を否定した。次回協議日程は、双方が合意草案を提示した後に決定する。

空母の派遣指示などで軍事的圧力を強める米国に対し、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師は１７日の演説で「軍艦は危険だが、より危険なものは軍艦を海底に沈める（イランの）兵器だ」とけん制した。