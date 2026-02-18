2月18日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、高市総理が20日に行う施政方針演説の原案がまとまったというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「高市総理が20日に衆参両院で行う施政方針演説の原案が分かりました。

食料品に限った2年間の消費税減税について、夏前に中間取りまとめを行い、税制改正関連法案の提出を急ぐ考えを示します。

成長戦略では、3月に官民投資拡大プランを提示し、17の戦略分野に大胆な投資促進や国際展開の支援などを行うと表明します。

消費税減税をめぐっては、所得税減税と給付を組み合わせる『給付付き税額控除』を導入するまでの負担軽減策と位置づけ、超党派の国民会議で議論する方針を改めて示します。

財源は特例公債・赤字国債に頼らないことを強調します。

高市政権が減税策を掲げていることで、財政悪化を懸念する声も聞かれるんですけれども、森永さん、このあたりはどうでしょう？」

森永康平「そうですね。ただ結局『この経済成長によって税収が増えていきますよ、なのでむしろ財政は健全化していきますよ』というのが、高市政権の考え方ですし、実際一時期ですね、衆院選が始まる前は日本の金利が上がっていって、円安も進んでいって、場合によっては株安もあったりするとですね、この積極財政を懸念して『トリプル安だ！』とか散々騒いでましたけども、ただ蓋を開けてみればむしろ選挙後は株高にもなってますし、為替も円高っていう表現が正しいとはあまり思わないですが、ただ160円に乗せそうだったところから見ればですね、152.3円というところまで来てますし、国債の金利も当初言われてたように急騰しているなんてことは今はないですから。

ある意味、市場はそんなに『財政破綻するんだ』みたいな極端なシナリオにはなっていない。むしろ、そういうのを材料としてそのストーリーのようになるとは思ってないけど、『それに乗っといた方が儲かるよね』っていう人たちが、いざ選挙が終わったら『そろそろこのストーリーもいいや』ということで降りたという感じなんで、いまだにそのストーリーをこすってる人に対しては、いかがなものかな？ と思いますけどね」

寺島「そして高市政権はこの税率を上げずとも税収が自然増に向かう強い経済を実現するとして、看板に掲げる『責任ある積極財政』、こちらを進めるため、『過度な財政規律志向と未来への投資不足の流れを断ち切る』と宣言します。

政府債務を残高対国内総生産（対GDP）比で引き下げるとし、市場の信任を確保するため、具体的な指標を明確化することにも言及します。

高市政権の成長戦略、これ改めて森永さん、どんなところに期待していますか？」

森永「やはり、安全保障につながるところをメインにやって欲しいな、と思いますよね。だからそれこそ食料であるとか、エネルギー、レアースも含めてですけど、このあたりに投資して成長させることっていうのが、一方でその日本の国防にもつながる話ですから。 こういうところはね、なんかもうよくレアースのところで言うと『コストが高いからやらない方がいい』みたいな意見もありますけども、民間企業じゃないんで、もちろんコストを全く気にしなくていいとは言わないですけども、こういうところに国がまずお金を出して、それを呼び水にして民間も参入できるようなマーケットを国主導で作っていく。こういう展開ができたら理想的かな、と思いますね」