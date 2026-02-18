忙しくてもランチタイムは大事！琉球風水的におすすめの”お店やメニュー選び”とは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

ランチのお店はルーティン、メニュー選びは冒険して遊び心を楽しむ

ランチタイムは午前と午後の切り替えの時間！

ランチタイムは午前と午後の切り替えの時間です。忙しいとついおろそかにしてしまいがちですが、短時間でも仕事から離れて、遊び心を楽しむことが琉球風水的にはおすすめです。

ランチは外食が多いという人は、今日はどのお店に行こうかなあ……と迷ってしまうものですが、迷うことで遊び心を楽しむ時間を減らしてしまうのはもったいない！ 月曜日はＡ店、火曜日はＢ店と、ルーティンを作っておくと、時間をムダにすることなく、貴重な時間を存分に楽しむことができるでしょう。

メニューを決めるときは、自分の好きな定番メニューばかりでなく、たまには冒険してみると遊び心を満足させることができます。いつもと違うメニューを頼んでみる、食後のコーヒーを紅茶に変えてみるといったバリエーションをつけることで、午後の仕事に向けての切り替えタイムがさらに充実するのです。

また、お昼はお弁当という人もいるでしょう。悩みどころのおかず決めは、ルーティンがおすすめ。月曜は唐揚げ、火曜日は焼き魚、と決め迷う時間をカットし、たまに、ふりかけやおにぎりの具を変える、などしてバリエーションをつけてみてはいかがでしょうか。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ