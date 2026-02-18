No.1コスプレイヤー・えなこ、『FLASH』で魅せた“艶っぽすぎる♡”グラビア披露

ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売

えなこが『FLASH』でオトナな“ホテルグラビア”披露！

No.1コスプレイヤーのえなこが、2月17日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾っている。

今回のテーマは「ホテルでの密会」。ベッド上でのランジェリー姿や入浴シーンなど、艶やかな新境地を披露した。

【プロフィール】

えなこ

１月22日生まれ 愛知県出身

T154・B86(E)W59H85

中学生のころからコスプレを始め、ネットを中心に話題となる。No.1コスプレイヤーとしてテレビやCMなどさまざまなジャンルで活躍。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの２連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いた。現在、クールジャパン広報大使、ゲーミングPC「LEVEL∞」スペシャルアンバサダーを務める。また『えなこの〇〇ラジオ』（文化放送）が放送中。

そのほか最新情報は、公式X（@enako_cos）、公式Instagram（@enakorin）にて

【クレジット】

えなこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文