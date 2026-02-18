「Soundcore Nebula P1i」

アンカー・ジャパンは、プロジェクター本体にフリップ式のスピーカーを搭載した「Soundcore Nebula P1i」を、2月18日に発売した。価格は49,990円。

フリップ式スピーカーを内蔵

スピーカーを収納したところ

左右90度、上下200度に回転できるフリップ式スピーカーを本体に内蔵したプロジェクターで、設置場所を選ばずにステレオサウンドを楽しめる。スピーカー出力は10W×2。フリップ式スピーカーを内蔵したプロジェクターは世界初とのこと。

本体下面にスタンドを備える

光源はLEDで、輝度は380 ANSIルーメン、投写解像度はフルHD/1,920×1,080ドット。水平垂直の自動台形補正やオートフォーカス、スクリーンフィット、障害物回避といった補正機能を利用できる。投写画面サイズは40～150型。本体下面には角度調整用スタンドも備える。

背面の端子部

OSはGoogle TVで、NetflixやYouTube、Prime Videoなど各種動画配信サービスを利用可能。背面にはARC対応のHDMI入力や、USB Type-A、AUX端子を備える。なおバッテリーは非搭載で、使用するには電源が必要。

取り外し可能なハンドル付きで、外形寸法は約204×183×228mm、重さは約3.3kg。