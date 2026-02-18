ドル円153.40円台に上昇、NZドル売り・ドル買いが波及 NZハト派据え置き ドル円153.40円台に上昇、NZドル売り・ドル買いが波及 NZハト派据え置き

ドル円153.40円台に上昇、NZドル売り・ドル買いが波及 NZハト派据え置き



NZドル売り・ドル買いがほかの通貨に波及、ドル円は一時153.46円付近まで上昇した。ユーロドルやポンドドルは軟化。NZドルは対ドルで0.5%安、対豪ドルでは0.4%下げている。NZドル円は92.70円台から92.10円台まで一時急落した。



NZ中銀声明がハト派だったため早期利上げ期待が消滅、マーケットは利上げ開始は10月頃を想定している。



NZ中銀はインフレは今四半期中に中銀目標1-3％の範囲内に戻る可能性が高いと指摘、今後12カ月で目標中間値2％まで低下すると確信している。経済が予想通り推移する場合は金融政策は当面「緩和的な状態」を維持するとしている。



家計の慎重姿勢によりNZ経済の回復ペースが鈍化し、インフレが中間値を下回るリスクがあるとしている。ただ、企業が予想以上に価格引き上げを試みる可能性があることから、インフレが中間値を上回る可能性もあると見ている。

