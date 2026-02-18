この仕草は見逃せない。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月17日の第1試合。U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、打牌選択の局面で見せた「姿勢」と「表情」に注目が集まる一幕があった。瑞原の真っ直ぐに伸びた背筋と、真剣さゆえのチャーミングな口元に、視聴者から多くの反響が寄せられた。

【映像】背筋が思い切り伸びた瑞原 お茶目な口元にも注目

場面は東2局2本場。2万2900点持ちの同点2着目に着けていた瑞原は、3万9100点持ちでトップを快走するKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の勢いを食い止めたいところ。そんな中で迎えた8巡目、瑞原の手元に四万が4枚重なり、槓子となった。

ここで暗カンしてドラを増やし、打点を狙いに行く選択肢もあったが、手格好はタンヤオ系統が見える形。そのままカンをして形を固定すべきか、それとも柔軟に構えるべきか。瑞原は思考の海に沈んだ。結果的には、六万を2枚と七万を持っていた形から、1枚の六万を切り出すことでバランスを取る決断を下した。

この打牌選択の際、長考に入った瑞原の仕草が話題となった。背筋をこれでもかというほどピンと伸ばし、高い打点から卓上をじっくりと見下ろす独特のポーズを披露。これには実況の松嶋桃（協会）も「悩んでますね。背筋がこれ以上ないくらい真っ直ぐ」と驚きを隠せず、解説の渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）も「すごい姿勢だな」と、その佇まいに注目した。

さらにファンの目は、瑞原の口元にも釘付けになった。集中力が極限に達したのか、キュッと結ばれた口元がいわゆる「への字」になっていたのだ。この様子に、対局を見守るファンからは「かわいすぎる」「への字口」「はいかわいい」「背筋w」「姿勢ｗ」「見下ろす」「この表情よ」といったコメントが次々と投稿された。

試合中の凛とした美しさと、ふとした瞬間に漏れる人間味溢れる表情。瑞原の魅力が凝縮されたような一分間は、激しい試合の中での印象的なワンシーンとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

