ミラノ・コルティナ五輪でフジテレビのスペシャルキャスターを務める元卓球日本代表・石川佳純さんが１７日、同局系のオリンピック中継に登場。だが予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝が降雪のため中止に。それでも雪が舞う中、懸命にマイクを持った姿に視聴者の反響が集まった。

中継に同局の佐久間アナと登場すると、ゲレンデは吹雪の状態。風も強く、佐久間アナが思わず表情をゆがめる中でも石川さんは笑顔を崩さずにボードを持ってリポート。黒髪には雪がつく悪条件でも自らの仕事に徹した。

この姿に視聴者からは「雪の中で美しさが際立つ〜」「石川佳純ちゃんたちが中継してるけどクソほど雪降ってて大変そう」「石川佳純さん、ＪＲ ＳＫＩＳＫＩのＣＭいけそう」「石川佳純は地位確立したなー、美人やし喋り上手！」と反響の声が集まった。

その後はフリースタイルスキーのスロープスタイルの銀メダリスト・谷愛凌に中国語でインタビューする様子も放送。佐久間アナから「さすがの中国語でした」と伝えられた石川さんは「いえいえ」と恐縮しながら、「卓球で覚えた中国語がここで生きて嬉しかったです」と語った。

パリ五輪でも現地キャスターを務め、アスリート目線でインタビューする姿勢などが話題になった石川さん。ミラノ・コルティナ五輪でも馴染みのないウインタースポーツながら懸命にリポートする様子が視聴者の好感を得ている。