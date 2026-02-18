大沢あかね「もつべきは情報通のママ友」と持論「なんで知ってるの？みたいなことまで…」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月17日（火）の同番組に、ゲストとして大沢あかね、田中理恵、吉田明世が出演した。

小学生のママになる横澤に、3人が伝えておきたいこととは…？

【映像】ミキティが語る“情報通ママ”の見分け方

今回は「夏子、小学生ママになる」と題し、春から子どもが小学生になる横澤に、先輩ママたちが伝えたいことを持ち寄った。

大沢が熱弁をふるったのが、“ママ友の重要性”。小学生になると、子どもは自分に都合が悪いことは家で話さなくなったり、嘘をついたりするようになる。大沢によると「そういうのを教えてくれるのはママ友なんですよ、学校の情報通ママ」だという。

「子どもが言わないことをママ友がしっかり教えてくれる」と経験を語る大沢は、「情報通のコミュ力高いママを見つけておくとだいぶ楽」だと横澤にアドバイスした。

これに藤本もうなずき、「同じクラスにママ友が必要。クラスが替わったら、またそのクラスにママ友が必要になる」と補完した。

「情報通のママは誰から（情報を）仕入れてるんですか？」と素朴な疑問を投げかけた横澤に、大沢は「学校に潜入してるんでしょうね」と突飛なことを口走ってスタジオの笑いを誘う。

情報通ママの見分け方について吉田が「なんかわかりますよね、空気で」と言うと、藤本は「ピシッとしてるママいるじゃん、ハキハキして仕事できますみたいな人。やっぱり仕事できるのよ」と横澤にレクチャーした。

さらに大沢は「情報通ママって、先生が結婚したこととかも教えてくれる」とも語る。「あの先生とあの先生が結婚したとか、なんで知ってるの？みたいなことを…」と続けると、横澤は大笑いしていた。