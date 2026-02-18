「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、アテクト<4241.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１８日の東京市場で、アテクトはストップ高カイ気配。１３日に２６年３月期通期の連結営業利益予想を引き上げたことや、「ＪＡＸＡ宇宙探査イノベーションハブ第１３回研究提案募集」で研究提案の採択が内定したと発表したことが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。



通期の連結売上高予想は従来通り３３億円（前期比３．１％増）で据え置いた一方、連結営業利益予想は従来の９０００万円から１億７０００万円（同２．１倍）に上方修正。高騰する原材料やその他のコストに対する販売価格の適正化が順調に推移していることなどが利益を押し上げるという。なお、ＪＡＸＡ宇宙探査イノベーションハブに採択された研究名称は「月レゴリス疑似土（シミュラント）を使用したセラミック焼結製品の製作検証」で、エスケーファイン（滋賀県草津市）と連携し、セラミック焼結製品の制作検証及び共同研究を実施するとしている。



出所：MINKABU PRESS