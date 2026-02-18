LINE MUSIC、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』にて「ファンダム特別賞」を新設

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LINE MUSIC株式会社（以下、LINE MUSIC）が、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』のプライズパートナーとなり、あらたにファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を創設することを発表した。

■『MUSIC AWARDS JAPAN』とは

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人CEIPAが2025年に新設した国内最大規模の国際音楽賞だ。

アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、海外音楽賞審査員など、各分野の音楽関係者5,000名以上で構成される投票メンバーによる厳正な投票を通じて、受賞作品・アーティストを決定する。2026年は会場を東京へと移し、6月13日に授賞式が開催される。

■新設されるファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」とは

LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として評価するファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」は、ファンによる投票や応募ではなく、“聴く・調べる”という日常的な行動データをもとにアーティストを支えるファンダムの熱量を可視化し、称えるあらたな試みだ。

日常の中で生まれる小さなアクションが、アーティストの活動を支え、音楽文化を形作る。

ファンの音楽行動の積み重ねを可視化し、日本の音楽シーンのさらなる発展につなげることを目的として創設された。

本取り組みを通じ、LINEヤフーおよびLINE MUSICはユーザーの音楽に関する行動を起点に、アーティストの活動を後押しする“行動起点の音楽文化”の創出を目指す。

なお、「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の参加方法、期間等の詳細は後日発表される。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

2026年6月13日（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは6月5日（金）～6月13日（土）

＜新設部門＞

部門カテゴリ：ファンダム部門

部門タイトル：ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC& Yahoo!検索」

