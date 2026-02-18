18日11時現在の日経平均株価は前日比653.34円（1.15％）高の5万7219.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1260、値下がりは295、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を163.45円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が77.46円、ファストリ <9983>が57.76円、豊田通商 <8015>が28.18円、フジクラ <5803>が24.73円と続く。



マイナス寄与度は52.95円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が26.74円、ファナック <6954>が10.19円、キッコマン <2801>が6.02円、オリンパス <7733>が4.14円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は精密機器、情報・通信、水産・農林の3業種にとどまっている。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、その他金融、銀行、ガラス・土石、医薬品と続いている。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

