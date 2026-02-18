英国のケント公爵夫人の葬儀に参列したアンドルー元王子の元妻セーラ・ファーガソン氏＝2025年9月16日/Toby Melville/Reuters

ロンドン（CNN）英国のアンドルー元王子の元妻セーラ・ファーガソン氏と関係のある六つの企業が閉鎖される。性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関して最近公開された文書でエプスタイン氏とファーガソン氏との深い親交が明らかになったことを受けたもの。

ファーガソン氏はこれらの企業の唯一の取締役として記載されており、6社すべてが先ごろ、英国の企業登記局に登録の抹消を申請した。

各社がどのようなサービスを提供していたかは不明。企業登記局によると、1社は広報・コミュニケーションサービス業、もう1社は小売業を営んでいた。

ファーガソン氏の広報は昨年、同氏が「疑惑の深刻さを知った直後」にエプスタイン氏との関係を断ったと述べていた。

しかし先月30日に公開された司法省の文書は、それが事実ではないことを示唆している。

文書によると、ファーガソン氏はエプスタイン氏と連絡を取り続けていただけでなく、2009年にエプスタイン氏が釈放された5日後、米フロリダ州マイアミにいる同氏のもとを訪ねていたようだ。エプスタイン氏は未成年者への売春斡旋（あっせん）の罪で科された18カ月の刑期のうち13カ月の服役を終えたところだった。

他のやり取りからも、当時のファーガソン氏がエプスタイン氏に強い愛着を持っていたことがうかがえる。

ファーガソン氏は10年1月、こうつづっている。「あなたは伝説。あなたの寛大さと優しさへの愛と感謝は言い表せない。あなたの役に立ちたい。結婚して」

09年8月には「ずっと望んでいた兄」でいてくれたことに感謝を示している。

CNNは、エプスタイン文書に記されているやり取りと会社の閉鎖について、ファーガソン氏の代理人にコメントを求めている。文書に名前が挙がっていることが不正行為を示唆しているというわけではない。アンドルー元王子は以前、エプスタイン氏との関係をめぐるあらゆる不正行為を否定している。