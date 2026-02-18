ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬157¥¥í¹¥Åê¡¡WBC¤Çà¶ÛµÞÅÐÈÄá¤Ï¤Ê¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¼ÂÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô£´¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±£¸µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ£±ËÜ¡¢£²»°¿¶¡¢Í·¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£·¡¦£·¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Îº¸ÂÇ¼Ô¥·¥¢¥Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸µ¤ò½±¤¦ÃæÁ°ÂÇ¡£
¡¡£²¿ÍÌÜ¤Î£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡£
¡¡£³¿ÍÌÜ¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¡¡£´¿ÍÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó£²·î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÁ´°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤Ï£Ä£È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈà¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ÇÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÎºòÇ¯¤Ï£±£°·î¤Þ¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤³¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤¹¤°Ìá¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµÞ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤â£±£°·î¤Þ¤ÇÀï¤¦¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡£¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤âº£¸å£¸Ç¯´Ö¤ÏÅê¤²Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤âÈà¤Ë£¸Ç¯´ÖÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆâ¾ð¤ò¡ÖÈà¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Èà¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶¥Áè¿´¤Î¶¯¤¤Èà¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹çÅ¸³«¤ÇµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏÅÒ¤±¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÅêµåÌÌ¤Ç¤Ï¡Ø»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Èà¤¬»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£