¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£Ó£Ð¼ó°Ì¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤ÎàÊÑ²½á¤òÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¡Ö´ËµÞ¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¬ÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£·£¸¡¦£·£±ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë£²µ¨¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë£±£·ºÐ¤ÎàÊÑ²½á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÆ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤ÈÆ±¤¸¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂçµ»¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤ÇÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÀ®¸ù¤ÏÆüËÜ½÷»Ò£´¿ÍÌÜ¤Ç¡¢£±£·ºÐ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ°æ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÉÝ¤µ¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤â»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢¶òÄ¾¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Î±éµ»¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¶Ê¤òÁª¤ó¤À¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÃæÄí¡Ê·ò²ð¡Ë¥³¡¼¥Á¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòµ¨¤Ï¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ç¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÃæÄí¥³¡¼¥Á¤é¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÙ¤à¤Ù¤»þ¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬º£¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²æËý¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤äÃÏÆ»¤ÊÃÃÏ£¤òÄÌ¤¸¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££Ó£Ð¤ÇÉñ¤Ã¤¿¡ÖÆ»¡×¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ç£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë±é¤¸¤¿¶Ê¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÃæ°æ¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²»¤ÎÂª¤¨Êý¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Î´ËµÞ¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ°æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì½Å»ë¤Çº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ËÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¸Ê¤Î°Õ»×¤ò´Ó¤¤¤¿Àè¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£