ボクシングの2025年度年間優秀表彰式

ボクシングの2025年度年間優秀表彰式が17日に都内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が8年連続9度目の最優秀選手賞（MVP）に輝いた。5月に計画されている、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）とのビッグマッチについて「本気でぶつかります」と明言した。

井上は上下黒のスーツに、ピンク色の髪型で登場。壇上では冒頭、ファンやスポンサーを始め、大橋秀行会長、父でトレーナーの真吾氏に感謝を述べた。

昨年の表彰式で「1年後の東京ドームで、ここ日本ボクシングを盛り上げよう！」と中谷に呼びかけていた井上。当時を振り返り「皆さんの記憶にも新しいかと思いますが、1年前ここでビッグマッチの約束をしました」と切り出した。

続けて「『お互いに勝って1年後盛り上げましょう』と。まずその約束をお互い果たすことができました」と語り「今年5月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。皆さん、そのお互いの勇姿を必ず見届けてください」と力を込めた。

取材に応じた井上は、2月から本格的な練習を再開していると明かした。決戦を前に「言葉じゃ言い表せない、今までになく自分の中で燃えたぎってる感じはある。非常に楽しみ」と闘志を燃やす。

昨年12月にサウジアラビアの首都リヤドで行われた大型興行で共演した中谷は、スーパーバンタム級初戦で苦戦を強いられながらも判定勝ち。井上は「（中谷が）フルで戦い抜いたのは財産であるし、逆に成長させてしまった」と分析する。その上で、5月が同級での集大成かと聞かれると「今の時点では、集大成と考えています。この先はお楽しみにということで」と笑みを浮かべた。

井上は昨年、自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）、12月にアラン・ピカソ（3-0判定勝ち）と対戦し、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）