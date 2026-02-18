前伊東市・田久保真紀氏「証拠提出拒否」後に“強制”家宅捜索　専門家が明かす「逮捕・起訴の可能性」

議長に卒業証書を19.2秒ほど見せた

もう後に引けないようだ――。

静岡県伊東市・田久保真紀前市長（56）の自宅に２月14日、静岡県警が７時間に及ぶ家宅捜索に入り、段ボール５箱分の資料を押収した。

警察は’25年５月の市長選の際に虚偽の学歴を報道機関に公表させた公職選挙法違反や偽造私文書等行使など６つの容疑・８つの事件について刑事告発を受理している。

この前々日には警察が今回の事件の鍵となる“東洋大学の卒業証書”とされる書類の提出を求めたが、代理人弁護士は

「証拠隠滅の意図はなく、事務所で保管しているので捜査段階では渡せない」

として刑事訴訟法 第105条に規定された押収拒絶権を主張した。

情報番組のニュースデスクが話す。

「当初の会見ではヘラヘラしながら“大学は除籍となった”“卒業はしていなかった”と自ら明かしていた。このときは大ごとになるとは思っていなかったのでしょう。卒業していないにもかかわらず“議長に卒業証書を19.2秒ほど見せた”などという破綻した主張を行いました。そういった言動がおもしろおかしく、視聴率も良かったので、全国的に報道されていました」

市議会から２度の不信任決議を受けて失職。昨年12月に行われた出直し選ではあっさりと落選した。

「自治体の首長というのは警察も手だししにくいのですが、落選してからは一般人扱いとなり、警察も本気で動き出したように思います」（同・情報番組デスク）

同じく“お騒がせ市長”だった、群馬県前橋市の小川晶氏（43）は、部下職員とのホテル通いが発覚したが出直し選で勝利し、市長へ返り咲いた。兵庫県の斎藤元彦知事（48）もさまざまな疑惑を追及されたが、再選している。

証拠隠滅罪に問われる可能性

落選し“普通の人”になった田久保氏は複数の刑事告発をされているが、いずれにおいても犯罪としての成立を否認している。一方で、大事な証拠となる“卒業証書なるもの”を弁護士に渡し、それを提出拒否するということがまかり通るのだろうか。

森實法律事務所の森實健太弁護士に話を聞いた。

Q、公職選挙法などでも告発されているが、最も田久保氏が逮捕される可能性が高いのは何の罪か？

「逮捕は罪証の隠滅や逃亡の恐れなどがある場合に行われるものなので、今回の場合どの罪状も身柄拘束をされる可能性は高くないです。あえて挙げれば、罪証隠滅の可能性があり得る私文書偽造罪かと思われます」

Q：もし田久保氏が起訴となった場合、弁護士は卒業証書を提出する義務はあるのか？

「提出する義務まではありません。ただ、田久保氏の言うことが本当で自分を守りたいのであれば、自身にかかった疑いをはらすためにも出すべきでしょう」

Q：“卒業証書”というカギとなる証拠を隠しても、弁護士は罪に問われないのか？

「刑法でいえば証拠隠滅罪に問われる可能性はありますが、可能性として高いものではありません」

Q：卒業証書を確認できず、私文書偽造などの証拠がつかめない場合、検察は起訴するのか？

「証拠がなければ検察官は起訴しないと思われます。検察としても自ら負け戦を挑むようなことはしませんので。ただ田久保氏の自宅を家宅捜索したという報道があったので、ここに証拠となるものがあれば検察は起訴する可能性はあるでしょう」

家宅捜索しながらも“何もなかった”“起訴もできない”では警察のメンツは丸つぶれだろう。警察が本気で田久保氏を“挙げよう”としていることは間違いないようだ――。