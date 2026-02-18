ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。そんな中、元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェワさんが、フィギュア会場での大物アーティストとの邂逅を自身のインスタグラムに投稿。超豪華2ショットに現地ファンも「レジェンドが2人そろった！」と興奮している。

2014年グランプリファイナルや2015年世界選手権で優勝し、昨年11月に現役引退を発表したトゥクタミシェワさんの隣で微笑んだのは、米国の大物ラッパー、スヌープ・ドッグだ。現在はアメリカ代表のサポーターとして現地入りしており、フィギュア会場で顔を合わせたようだ。

10日（同11日）に行われた男子シングルのSP観戦やミラノ観光の模様を連日投稿している29歳の元世界女王は、スヌープドッグと抱擁を交わす動画を投稿。豪華2ショット写真も投稿すると、現地ファンからコメントが相次いでいた。

「今日一番バズったね！」

「この組み合わせは予想してなかった！」

「予想もしていなかったマッシュアップ！」

「スヌープはどこにでも現れるよね。レジェンドが2人そろった！」

「彼は、自分が女帝の前にいると分かっているね」

投稿には、元アイスダンス選手のティファニー・ザホースキさん（英国）が「なんですって！」とコメントするなど、注目を集めていた。



（THE ANSWER編集部）