夫の「お前いい歳して、、、」を黙らせた、60代妻の『逆襲』→ 反対を押し切り、初めてライブ参戦した結果

皆さんの中に「もう若くないんだから」「その歳で？」など、周りの目を気にして、年齢を理由に【新しく始める】ことを諦めた経験がある方はいませんか。何かに挑戦するということは素晴らしいことであると同時に勇気も必要ですよね。今回は筆者の友人S子が体験した、自分の中の思い込みがアップデートされた出来事をご紹介します。

真面目で堅実な性格

S子は60代で、長年専業主婦として家庭を支えてきました。子育てもひと段落した現在は、週に数日パートに出ながら主婦業もこなしています。これまで趣味らしい趣味はなく、「自分のことは後回し」が当たり前の人生でした。

まさかの出会い

そんなS子の生活が変わったのは、パート先での何気ない会話がきっかけでした。同僚が話していた男性アイドルグループの動画を、休憩中に何となく見たS子。



「この子、歌もうまいし一生懸命で素敵ね」

気づけば帰宅後も動画を検索し、次第にそのアイドルに夢中になっていったのです。



日々の家事や仕事の合間に、彼らの活躍を追うことが、いつしかS子にとって最高の癒やしになっていきました。

夫の一言が私を動かした

パート仲間から「今度ライブがあるから一緒に行かない？」と誘われたS子は、正直迷いました。「この歳でライブなんて……」しかし心の奥では、久しぶりに感じたワクワクを手放したくない自分もいたのです。