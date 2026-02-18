2016年に「ステージ1」の乳がんが発覚し、過酷な闘病中には夫に不倫報道が──。心身ともに「どん底」を味わったあの日から約10年。俳優・南果歩さん（62）は今、海外ドラマ出演や執筆活動など、かつてないほど精力的に人生を謳歌している。

【貴重写真】当時2歳の南果歩さん。両親と5人姉妹の家族写真。

「一人でできることはやり尽くした」と語り、シングルマザーとしての経験も、過去の痛みもすべてを生きる糧にしてきた南さん。60歳を機に、本当の自分の人生を歩み始めた南さんのマインドを綴った、近著『還暦スマイル』から一部抜粋、再構成してお届けする。【前後編の後編。前編から読む】

＊ ＊ ＊

二度結婚して、二度離婚している私が言うのもおかしなものですが、いまでも結婚って悪いものではないと思っています。ええ本当。もちろん、お相手さえ間違えなければ、ですよ。

誰かと時間を共有すること、お互いの文化を交換することは、やはり素敵なことだと思います。パートナーは、やっぱりいた方がいいと思うし、それは動物としては自然な状態だと思います。おひとり様になって、いろんなことをやって来ました。一人でできることはもうやり尽くした感もあります。

オーディションを受け、アメリカの配信ドラマApple TV『PACHINKO パチンコ』のロケで単身カナダに長期滞在し、日本の映画と舞台でも素晴らしい作品、役と出会い、読み聞かせボランティアもやり、一人旅もいろんなところに行き、友達との時間も楽しんできました。「時々」の趣味もたくさんあって。

ただ私には、一人でできないことが、一つだけあるのです。それは一人飯。一人で外食するのが苦手です。家でつくって一人で食べるのは全然平気なのですが、今日はフラッと外食をしたいなという日でも、友達が見つからない時は、大人しく家で食べることになります。

約束などせずとも、美味しいものを一緒に食べに行ける誰かが居てくれればいいな、と思います。「美味しいね」って誰かと言い合えることが、美味しいものをより美味しくさせるスパイスですからね。

《「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日》

《「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ》

やっぱり俵万智さんの短歌集、『サラダ記念日』は名作ですね。二人の間に生まれる空気が、素晴らしい。パートナーとの対話が心を満たしていく。こういうことですよね。誰かと時間を過ごすってことは。だって一人で美味しいサラダを食べても、記念日なんかになりませんもの。

『ミッション・インポッシブル』で男友達が熟睡…

他にも、誰かと一緒だからこそ、楽しい場面がありますよね。たとえば美術館に行って、アートを見た後に、「どの作品が好きだった？」「あの絵のあそこが好きだった」とか、話せる人がいるといいなと思うのです。他にも、一人で見たい単館系の映画もあれば、誰かと見たい大作のアクションムービーもありますよね。私は両方好きです。

『ミッション・インポッシブル デッドレコニング』を一人で映画館に見に行った時に、私は後悔しました。誰かと一緒に行けばよかったと。トム・クルーズがバイクで断崖絶壁を飛んだ時、思わず声を上げるほどに大興奮しましたが、見終わった後にその興奮を分かち合える人がいなかったことが残念過ぎました。手に汗握る興奮をいま、誰かに話したい！ そう思いながら、映画館を後にしました。

翌々年の『ミッション・インポッシブル ファイナル・レコニング』は、前回の反省もあり、お勉強したので、男友達を誘って見に行ってきました。しかしその友達が上映中ずっと寝ていたので、今回もまた残念な結果となりました。見ていない人に映画の話をしても全然通じないし、意味がない！ こんなんだったら、一人で行けば良かったと正直思いました。しかしトム・クルーズの映画を見て寝る人も珍しくて、これも笑い話になったので、「まあ、いいか」という感じです。

女友達や男友達はたくさんいて充実しているけれど、それとは違う、距離の近いパートナーがいたら、もっと人生は楽しく豊かになるだろうなと、最近は思うようになりました。

友人に課した"ミッション・インポッシブル"

新山千春ちゃんに会った時に、アプリで結婚相手を見つけた話を教えてくれました。素敵なパートナーと出会って、本当に幸せそうでしたし、アプリのいい点もたくさん教えてくれました。昨今はみなさん、アプリでパートナーを見つけますよね。私の同世代の友達にも何人か、良いお相手とアプリで出会い、結婚した人もいます。アプリで見つかるのもご縁だなと思います。本当にみんな、パートナー探しに努力している。

還暦からのパートナーシップは、子育てや家族、周りに縛られず、シンプルにふたりの関係を築けていける。その点は、若い頃のお付き合いとは違いますね。両家や親戚付き合いのこともあり、若い頃の結婚は本当にやるべきことが多かったと思います。そのせいで意見の相違も出てくるし、気も使う。そういう点でも、重要なことは二人の相性だけの「還暦交際」！ いいじゃないですか。あ、これNew Wordだ！ 新しいこと、やってみなくっちゃ。

アプリはちょっと私にはハードルが高いので、私は「おともだち作戦」を決行することにしました。私の友人たちに、「私に合う人がいたら、紹介してね」というミッションを投げています。友人たちは「いや、難しい。果歩に合う人が周りにいない」と消極的な返事。「たったひとりでいいんだよ」と、私はミッションインポッシブルを、友人たちに続行してもらっています。

何人かお会いしてみましたが、残念ながらおつきあいには至らず。でもそこで友達が増えていくのは、ある意味楽しいことです。紹介されなければ出会うことのない人たちですからね。やはり人生無駄なしです。

いまのところ、ちっともパートナーは現れませんが、まあこれも巡り合わせなので、時を待つことにしましょう。この先、出会うパートナーとは、お互いの生き方を認められればいいなと思います。趣味嗜好はそれぞれあって当然ですが、お互いを尊重できる関係がいいと思います。そして何より、話をしていて面白い人。ユーモアのある人がいいな。

過去の恋愛観に「バカバカバカ」

私も自立していて、お相手も自立している。私があなたを幸せにしてあげる、なんてことを言うのはもうやめです。以前はいつもそんな気持ちでいたんですね、私って。バカバカバカ。でもいまは、お互いが幸せに生きている中で出会えることが健全だと思います。そのためには、まず自分で自分を幸せにすることが大事です。

私は困っている人を見ると、なんとかしてあげたいと思うタイプなのですが、お相手はお相手で自立していて、その人一人でも幸せでいる人がいい。自分で自分を幸せにできる者同士なら、より幸せで、良い関係になっていくはずだから。もちろんパートナーがいてもいなくても、自分を幸せにする生き方には変わりはありません。

人間関係で疲れるのは、その人の「全てを見よう」「理解しよう」「把握しよう」「コントロールしよう」とすること。パートナーシップに限らず人間関係は、腹八分目で留めておくのがいちばんです。

おひとり様なので、いまの私に合う人に出会う資格があります。だから、パートナーシップは諦めていません。きっと、その時に答え合わせができるんだと思います。この人と出会うために、いろんなことがあり、この道を辿って来たのだと。

ああ、やはり私は夢見る『乙女オバさん』（前著）です。でもいくつになっても夢見ることは楽しい。夢見ることを忘れたくない。何歳になっても夢見る私でいたいです。

私を世界一愛する人が、たった一人現れる。私もその人を世界一愛します！ こんな素敵な夢をいつか、実現させたいです。

