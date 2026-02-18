ミラノ・コルティナ五輪でジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）、ジャンプ混合団体と女子個人ＮＨでともに銅メダルの丸山希（北野建設）が１８日、羽田空港で帰国会見に出席した。１８年平昌大会の個人ＮＨの銅メダル以来、自身２個目のメダル獲得となった高梨は、４度目の五輪出場となった今大会を「点と点が線につながった五輪」などと総括した。

＊ ＊ ＊

高梨は地元・北海道のファンへの気持ちを問われると「会場で応援してくださった方々も、画面上で応援してくださった方々も、本当に日本チームの応援ありがとうございます。こうして、たくさんのメダルを日本チームとして取ることができて、混合団体でメダルを取り（その中に）参加させていただき、小さい頃に見ていた五輪の映像で活躍されている先輩たちのおかげで、今この場に立てている実感がある」と述べ「早く北海道に帰って、先輩たちにメダルを手に取って見ていただくのがいいのかなと、とても楽しみです」と笑顔で語った。

３種目、６本で印象的なジャンプには「やはり混合団体で自分がそこに入った中で一番いいジャンプが２本そろえられたと思っている。本当にたくさんの方に支えていただき、自分の能力以上のものが出た内容だったかなとは思っている」とチームでの銅メダル獲得につながった２本の飛躍を挙げた。

また、混合団体銅メダル獲得後、「メダルを首からかけたまま寝ていた」と語ったことについて振り返り、「本当にこのメダルを取れた日の夜は、ずっと首から下げていて、帰ってきたのが１１時頃とかなり遅かったので、疲れ果てて寝てしまい、結果として首にかけたまま寝てしまったような感じだった」という。「その後、この（今回の）メダルがなかなかセンシティブというか、壊れやすいという話を聞いていたので、技術者の方が作ってくださったメダルケースに大事にしまって、日本まで持ってきた」と大切にしまってあったと明かした。