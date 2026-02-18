TH900mk2LE

フォステクスは、バイオダイナ振動板を採用し、密閉型ハウジングに水目桜漆塗を施した「TH900mk2」の、簡易パッケージ版「TH900mk2LE」をAmazon.co.jp限定で発売した。在庫限りの特別販売で、編集部が18日10時にAmazonで確認したところ、通常モデルは247,400円、TH900mk2LEは198,000円で販売されている。

簡易包装になるほか、ヘッドフォンスタンドが付属しない。また、付属ケーブルはTH910等と同じ線材のケーブルとなる。

密閉型で、50mm径のダイナミック型ユニットを搭載。振動板にはバイオダイナを採用。磁気回路にはネオジウムマグネットを使い、磁束密度は1.5テスラを実現。

ハウジングの仕上げは、創業110年の老舗・坂本乙造商店が手掛けた「漆・ボルドー仕上げ」となっている。素材は、肌目が緻密で堅く、表面が美しく仕上がる高級材「水目桜」を使っている。

イヤーパッドにはプロテインレザーと低反発クッションを採用。卵由来のプロテインを配合し、心地よい肌触りと快適な装着感を実現したという。ケーブル着脱も可能。