８年前にＴＯＫＩＯ脱退「山口達也って今こんな」雰囲気激変「すっかり…」「顔が」再婚も

元ＴＯＫＩＯの山口達也さん（５４）が、埼玉県秩父市で講演会を行った様子がアップされた。

秩父市長の清野和彦氏が１８日までに自身のインスタグラムを更新。「元ＴＯＫＩＯの山口達也様に秩父市へお越しいただき、第２１回秩父市社会福祉大会にて、『ゼロからの再出発』をテーマに記念講演を行っていただきました」と報告した。

「山口様は現在、ご自身の経験をもとに、依存症などをテーマとした講演活動を全国各地で行っていらっしゃいます」と山口さんの今について伝え、「出会う方々に力を届けていらっしゃる山口様の、今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます」とエールを送った。

秩父市役所で記念撮影。山口さんは紺のスーツ姿で清野市長と並んでニッコリ。昔のイメージから一変し、凛（りん）としたたたずまいだ。この２ショットを見たネットは「山口達也に似てると思ったら本人だった」と驚いていた。

最近はＴＯＫＩＯに関する話題が何かと増えたこともあり、ネット上では８年前に脱退した山口さんを思い出す人が続出。「元ＴＯＫＩＯの山口達也さんがどうしているのかな？と思っていたら、依存症を克服して依存症カウンセラーをしながら語り部として全国を公演して回っている。こっちの地元にも来る予定。すっかり元気になって良かったと思うよ」「山口達也って、今こんな活動してはるんやね」「今こういうお仕事されてるのか。伺いたい」と注目。また「やっぱ顔がかっこいい！！アイドルってやっぱすごいですね」といった声も寄せられた。

山口さんは２０１８年５月、不祥事によりＴＯＫＩＯから脱退し、ジャニーズ事務所（当時）との契約を解除。２０年９月には酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕された。２３年３月には「株式会社山口達也」の設立を発表。現在は飲酒とアルコール依存症などに関する講演活動を行っている。プライベートでは２４年１１月に一般企業に勤める会社員と再婚した。