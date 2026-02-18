大阪・道頓堀で１７歳の少年３人が刃物で刺され死傷した事件で、大阪府警は１７日、司法解剖の結果、死亡した会社員の少年の死因が、刃物が心臓を貫通したことによる心停止だったと発表した。

府警によると、会社員の少年の胸の傷は肋骨（ろっこつ）を貫き、心臓だけでなく肝臓にも達していた。首や手にも切り傷があった。会社員の少年は現場となった商業ビルの出入り口付近で、他の少年２人は約１００メートル離れた路上で倒れていたという。

殺人容疑で緊急逮捕された岩崎龍我（りょうが）容疑者（２１）が逃走時に持っていた刃物が、折りたたみナイフだったことも明らかにされた。府警は凶器とみている。岩崎容疑者は逮捕時の調べに殺意を否認している。

府警は１７日、岩崎容疑者を殺人容疑で送検した。留置場から出るのを拒んだため、関係書類のみを大阪地検に送った。

死亡１７歳、休日に祖父母手伝い

死亡した会社員の少年の祖父母が読売新聞の取材に応じた。祖父（６９）は「思い出すだけで胸が苦しくなる」と声を詰まらせ、祖母（６８）は「ニコニコしてくれるだけでうれしかったのに」と悲しんだ。

祖父母によると、少年は３人きょうだいの長男。運動神経がよく、小学校低学年でサッカーを始めた。中学時代は奈良県内の強豪チームに所属し、京都の私立高校でもサッカー部に入った。２人も試合には頻繁に応援に行ったという。

しかし高校生活になじめず、１年生の秋頃に退学した。祖父は「本人なりに悩んだろうが、明るく振る舞っていた。心配させたくなかったのだろう」と振り返る。

直後、奈良市内の清掃会社で仕事を始めた。毎日早朝から電車で通勤し、欠勤することもなかった。少年の職場の上司は「『誰にも負けないくらい仕事ができるようになりたい』と口にしていた。将来有望だった」と話す。

平日は仕事に打ち込み、土日には祖父母が営む農場で、草刈りを手伝った。最後に顔を合わせたのは１月１７日。この日も力仕事を手伝ってくれ、「しんどかったわー」と笑顔で冗談めかしていたという。

少年からは「友達と時々、大阪のミナミに遊びに行っている」と聞いており、祖父は「気をつけんとアカンで」と声をかけていた。１５日に事件の一報を受けたが、遺体とはまだ対面できていない。祖父は「顔を見られたら、眠らずに一緒にいてやりたい」と話した。